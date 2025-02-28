Hasan Ali Yücel 64. Yılında Anıldı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), Hasan Ali Yücel'in ölümünün 64'üncü yılında anma etkinliği düzenledi. YKKED Mandolin Orkestrası'nın da sahne aldığı etkinlikte, Yücel'in edebi ve felsefi yönünün konuşulduğu panel yoğun ilgi gördü.

Köy Enstitüleri'nin mimarı ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, ölümünün 64'üncü yılında Konak Belediyesi'nin Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'yle birlikte düzenlediği etkinlikle anıldı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine, YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal, yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri, YKKED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu temsilen Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici, programda yer alan panel konuşmacıları Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş ve Prof. Dr. Doğan Göçmen, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, Konak Belediye Meclis Üyeleri, Köy Enstitüsü mezunlarının öğrenci ve çocukları ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Yoğun ilgi gören programda YKKED Mandolin Orkestrası, sözleri Hasan Ali Yücel'e ait bestelerden oluşan bir konser verdi.

Köy Enstitüleri'nde demokrasi örneği

Ali Umut Tokcan'ın sunduğu programın açılış konuşmasını YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal ile Konak Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici yaptı. Gökhan Bal, Köy Enstitüleri'nde demokrasi konusuna değindiği konuşmada, şunları kaydetti:

"Muhalefetin iktidara gelme şeklinin demokrasiyi yaygınlaştırarak, toplumun temelindeki demokratik değerleri öne çıkararak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Köy Enstitülerindeki demokrasinin bugün uygulanırsa nasıl bir muhalefet oluşturacağı üzerinde durmak istiyorum. Köy Enstitüleri bir toplumu yeniden yaratmanın projesiydi. Ama bu toplumu yaratırken yapılması istenen sandık demokrasisi değil, halk demokrasisidir. Yani seçimden seçime oy kullanmak değil tabandaki insanların demokrat, nitelikli, aydın, yurtsever olmasıdır."

Konak Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici de katılımcılara Başkan Mutlu'nun selamını ileterek, şöyle konuştu:

"Bugün toplumsal dayanışmanın önemi daha çok hissediliyor"

"Hasan Ali Yücel, sadece bir eğitimci değil toplumcu ve kamucu bir bakış açısıyla Türkiye'nin geleceğini şekillendiren çok önemli bir devlet adamıydı. Eğitimi bir ayrıcalık olmaktan çıkararak herkesin hakkı haline getirmek için çabaladı, bunun için mücadele etti. Ona göre eğitim yalnızca meslek edindirmek değil aynı zamanda insanı özgürleştirmek ve toplumu ileriye taşımak için bir araçtı. Bugün kamusal eğitim, toplumsal dayanışma ve aydınlanmanın önemini her zamankinden çok hissediyoruz. Hasan Ali Yücel'in mirası bizlere bu değerleri savunmanın ve daha adil bir toplum için mücadele etmenin gerekliliğini hatırlatıyor."

Açılış konuşmalarının ardından "Hasan Ali Yücel'i Yeniden Anlamak" adlı panele geçildi. Yönlendiriciliğini YKKED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş'ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Ayfer Kocabaş, Prof. Dr. Doğan Göçmen ile aynı zamanda Hasan Ali Yücel'in torunu ve YKKED kurucularından olan Prof. Dr. Güzel Yücel Gier konuşmacı olarak yer aldı. Güzel Yücel Gier, Hasan Ali Yücel'in edebi yönünü anlatırken, Prof. Dr. Doğan Göçmen Yücel'in filozof yönü, Kocabaş ise devlet adamlığına ilişkin konuştu.