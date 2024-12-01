Hasan Nas, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasan Nas, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Hasan Nas, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Hasan Nas, 34 yıl sonra Kayabağlar beldesinin belediye başkanı oldu ve hayallerini gerçekleştirdi.

01.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde yaşayan Hasan Nas, çocukluk hayalini 34 yıl sonra belediye başkanı seçilerek gerçekleştirdi.

Kayabağlar beldesinde doğan Nas, ilkokula giderken ilçede gördüğü eksiklikleri gidermek, memleketine hizmet sunmak için belediye başkanı olmayı hayal etti.

Bu hayalini öğretmeniyle de paylaşan Nas, lise eğitiminin ardından bir süre beldede ticaretle uğraştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Kayabağlar Belde Belediye Başkanı seçilen ve çocukluk hayalini gerçekleştiren 44 yaşındaki Nas, hedeflediği hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyor.

Hasan Nas, AA muhabirine, doğup büyüdüğü beldeye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Nas, seçimde halkın teveccühüyle belediye başkanı seçildiğini ifade ederek, "Okula giderken bozuk yollar nedeniyle üzerime sıçrayan su benim için dert olmuştu. 'Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?' diye soran öğretmenime 'Beldenin yollarını düzeltip, öğrencilerin halinden anlayan bir belediye başkanı olacağım.' demiştim. Sadece öğrencileri değil gençleri, yaşlıları herkesi anlamak ve ona göre hizmet etmek istiyordum." şeklinde konuştu.

Beldede altyapıdan içme suyuna, taziyeevlerinden millet bahçesine kadar her alanda yatırım ve hizmet seferberliği başlattıklarını anlatan Nas, bu çalışmaların tamamlanmasıyla beldenin farklı bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Beldeye ücretsiz internet hizmeti için çalışma başlatıldı

Nas, en büyük yatırımın çocuk ve gençlere yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Okullar açıldığında beldemizde eğitim gören yaklaşık 1400 öğrencimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Beldemizdeki 3 lokasyonda kuracağımız sistemle belde geneline ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Halk ekmek üretimi için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu çalışma tamamlandığında bölgenin en ucuz halk ekmeğini belde sakinlerimize sunmuş olacağız. Şu an Kayabağlar'da göreve geldiğimden bu yana 2 kilometre kanalizasyon, 5 bin 500 metre stabilize yol çalışmasını tamamladık."

Beldenin imar sorununu da çözeceklerini ve 1949 yılında çizilen sınırlara yeni bir düzenleme getireceklerini ifade eden Nas, her sorunu tek tek gidereceklerini ve hayalindeki beldeye kavuşana kadar çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Nas, Kayabağlar Belediyesinin bütün belde halkının belediyesi olduğunu vurgulayarak, bu nedenle makam kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.

"Yarım kalan işleri de tamamladı"

Belde sakinlerinden Refik Polat da belediyeden emekli olduğunu, bir dönem muhtarlık yaptığını belirterek, hemşehrisi Hasan Nas'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından beldede güzel hizmetlere imza attığını söyledi.

Polat, "Hasan Başkan, geldikten sonra yarım kalan işleri de tamamladı. Şu anda ücretsiz internet projesini hayata geçiriyor. Tüm halkın faydalanacağı güzel adımlar atılıyor. Böyle devam ederse iyi olur. Yol çalışmaları da devam ediyor. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Cemil Karataş da belediyenin öğrenciler başta olmak üzere herkesin en iyi hizmetle buluşması için çalışma yürüttüğünü belirterek, Belediye Başkanı Nas ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayabağlar, Çocukluk, Kurtalan, Politika, Güncel, Yaşam, Çocuk, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Nas, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 12:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Nas, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.