Hasan Özdemir Yeniden Başkan Seçildi

Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Özdemir seçildi.

Keban- Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı.

Yapılan seçimde mevcut Başkan Hasan Özdemir yeniden seçildi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet sunmak için gayret göstereceklerini belirtti.