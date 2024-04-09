Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, polis teşkilatının kurulduğu tarihten günümüze kadar ülkenin dört bir köşesinde büyük bir özveriyle huzur ve güven ortamının sağlanmasında fedakarlıkla çalıştığını belirtti.
Polis teşkilatının gece gündüz her koşulda görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden İmrak, şunları kaydetti:
"Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı içtenlikle kutluyorum. Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum. Görevi başında bulunan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar değerli mensuplarına ailece sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Polis Teşkilatı Mesajı - Son Dakika
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak ve yetim 130 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı. Dostum Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve gönüllüler, ilçede belirledikleri yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ramazan kolisi dağıttı ve bayramlık kıyafet aldı. Hanbaba, dernek olarak yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu tür yardımların ramazan dönemiyle sınırlı olmadığını belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak kardeşlik ve birlik mesajı verdi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar, kabir ziyareti yapanlarla dolup taştı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve çiçekleri suladı. Elazığ Belediyesi ekipleri ise mezarlık ziyaretine gelenlere ikramlarda bulundu.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yetişkin, yeni dönemde şehrin daha yaşanabilir ve güzel bir yer olması için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Çekmeköy Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Orhan Çerkez, meclis üyeleriyle bayramlaşarak görevlerinde başarılar diledi.
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