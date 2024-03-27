Hasankeyf Kaymakamı Muhtarlarla Görüştü - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Muhtarlarla Görüştü

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla yapılan toplantıda İmrak, talep ve sorunları dinledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan'dan köylerin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmrak, sorunların giderilmesi için talimat verdi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven ve kurum amirleri de katıldı.

27.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüşen İmrak, talep ve sorunları dinledi.

İmrak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan'dan köylerin durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İmrak, sorunların giderilmesi konusunda talimat verdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mustafa Güven, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

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