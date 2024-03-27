Hasankeyf Kaymakamı Muhtarlarla Görüştü

Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla toplumda infiale yol açtığı belirtildi. Şüphelinin daha önce de 11 suç kaydının olduğu ifade edildi. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildiği ve mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye sürecinin başlatıldığı açıklandı. İş yerinin önüne gelen bir grup ise olaya tepki gösterdi.