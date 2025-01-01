Hasankeyf Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Mesajı

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam İmrak, mesajında 2025 yılının Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesini diledi.

İmrak, şunları kaydetti:

"Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını, yeni yılın vatandaşlarımıza ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde görev yapan sivil, asker tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının ve saygıdeğer hemşehrilerimin yeni yılını içtenlikle kutluyorum."