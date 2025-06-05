Hasankeyf Kaymakamı Trafik Denetiminde

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı.

Kaymakam İmrak, Kurban Bayramı için trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katılarak, bayram süresince sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polislerin, uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların bayramlarını kutlayan İmrak, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.