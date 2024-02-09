Hasankeyf'teki turizm projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hasankeyf'teki turizm projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı

Hasankeyf\'teki turizm projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı

Hasankeyf ilçesinde, turizm potansiyelini artırmak amacıyla devam eden Şahap Vadisi ve Arkeopark projeleri hakkında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Hasankeyf Kaymakamı, Belediye Başkanı, DSİ 16. Bölge Müdürü ve Milli Emlak Şefi katıldı.

09.02.2024 14:29
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Hasankeyf ilçesinde yapım çalışmalarının sürdüğü projeler hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdulvahab Kusen, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Milli Emlak Şefi Mehmet Tahir Ace ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

Yapım çalışmalarının devam ettiği Şahap Vadisi ve Arkeopark'ın çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

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