Hasarlı Bina Yıkıldı

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Adıyaman'da 9 katlı hasarlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde hasar alan 9 katlı binanın yıkılma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3023 Sokak içerisinde bulunan 9 katlı bir bina 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Binanın hasar almasından dolayı binanın yıkım kararı gerçekleştirildi. İş makinesinin yardımlarıyla kolonları zayıflatılan bina daha sonra iş makinesinin darbesiyle çöktürüldü. Binanın çökme anları kameralara saniye saniye yansıdı. 9 Katlı binanın yola devrilmesi ve o esnada yoldan geçenlerin olması dolayısıyla büyük panik yaşandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.