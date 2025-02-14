Hasköy'de Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

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Hasköy'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

MUŞ - Muş'un Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde Türk Kızılay Muş İl Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hasköy Meydanında kurulan Kızılay kan bağışı aracında; güvenlik güçleri, kurum amirleri ve vatandaşlar kampanyaya destek oldu. Etkinliğe katılan Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından güvenlik güçleriyle birlikte kan bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında Kızılay'ın kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan stoklarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Muş Kan Bağış Merkezinde doktor olarak görev yapan Ahmad Mohammadı, 1 ayda bin 300 ünite kan bağışı beklentilerinin olduğunu ancak 800-900 ünite kan toplandığını söyleyerek, "Bugün Hasköy ilçesindeyiz. Arkadaşlardan kan bağışı bekliyoruz. Kan bağışı kampanyalarımız da bağış yapanlara oyuncak ve hediye dağıtıyoruz. Genelde kış aylarında halk arasında, 'kan verdikten sonra üşüyoruz' diye bir algı var. Bu doğru değildir. Biz vatandaşların kan vermesini istiyoruz. Hastanelerde stoklarımız zaten az. Bu yüzden kış aylarında da yaz aylarında da fark etmez, kan ihtiyacımız var ve vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Gelip kan bağışında bulunsunlar. Hem kendi sağlıkları için önemli hem de üç kişinin hayatını kurtarmış olurlar. 1 ay içerisinde 900 ünite kan toplandı. Normalde daha fazla bir beklentimiz var. En az bin ünite bekliyoruz. Ancak şu an bu algıdan dolayı sayı oldukça düşük. İnsanların gelip kan bağışında bulunmalarını bekliyoruz" dedi.