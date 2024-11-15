Hastanede Büfe Yangını

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan bir büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında büfe kullanılamaz hale geldi.