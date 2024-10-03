Hatay\'a 30 Bin Kitap Gönderildi

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Samsun'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 30 bin kitap, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabahattin Çatal, toplanan kitaplarla okullarda kütüphaneler kuracakların söyledi.

Toplamda 30 bin kitabın toplandığını belirten Çatal, "Kadim kentimiz Hatay'ın eski günlerine kavuşması ve okuma kültürünü zenginleştirme amacıyla başlattığımız kitap kampanyasına canı gönülden destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.???????