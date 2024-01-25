Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Savaş, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, toplum tarafından sevildiği için 3 defa belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.
Belediyecilik hizmetini başarılı bulanlara da bulmayanlara da saygı duyduğunu belirten Savaş, 15 yıllık başkanlığında yaptığı çalışmaları anlattı.
Savaş, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
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