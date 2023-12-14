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Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri sahibi ve araç sahibi gözaltına alındı.

Hatay\'da 3 Bin 250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
14.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:09
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Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, iş yeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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