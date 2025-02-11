Hatay'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik Defne, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde operasyon düzenledi.
Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.A, B.A, A.B ile B.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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