Hatay'da 5 Zanlı Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. ve C.T. ile çeşitli suçlardan aranan Y.D, A.A.B. ve U.K.V. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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