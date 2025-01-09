Hatay'da 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde aranması olanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, M.U, C.A, M.G, M.Y, A.B, H.C. ve A.Y. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.
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