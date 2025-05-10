Hatay'da 8 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D, Y.M, M.M.K, Ö.T, S.T, S.A. ve E.E. ile çeşitli suçlardan aranan Y.G. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.