HATAY'da havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni birlikte görüldü.
Akşam karanlıkta sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde hilali halindeki Ay'ın hemen üstünde parlayan Venüs gezegenini gördü. Ay ve Venüs'ün oluşturduğu görsel şölen, bazı vatandaşlarca görüntülendi.
Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Ay ve Venüs'ün Görsel Şöleni - Son Dakika
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