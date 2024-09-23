Hatay'da Baraj Gölünde 5 Suriyeli Boğuldu

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1)HATAY'DA BARAJ GÖLÜNDE 5 SURİYELİ BOĞULDU

HATAY'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 4 kişinin cansız bedenini bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı.

KAYIP KİŞİ BULUNDU

Hatay'da 4 Suriyeli'nin boğulduğu Reyhanlı Baraj Gölü'nde kaybolan diğer kişinin de cansız bedeni bulundu. Morga kaldırılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.