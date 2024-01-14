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Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri doğayı temizledi - Son Dakika
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Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri doğayı temizledi

Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, Atatürk Parkı'nda düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi. 'Doğayı sev kalbin için yürü' sloganıyla yürüyen 45 kişilik grup, yaylalardan geçen 12 kilometrelik rotada ilerleyerek çöpleri topladı. Hem çevreyi temizleyen hem de doğal güzellikleri inceleyen grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatay\'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri doğayı temizledi
14.01.2024 - 11:57,
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Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 45 kişilik grup, "Doğayı sev kalbin için yürü" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Yaylalardan geçen 12 kilometrelik rotada ilerleyen katılımcılar, buldukları çöpleri topladı.

Hem çevreyi temizleyen hem de doğal güzellikleri inceleyen grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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