Hatay'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası'nda bulynan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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