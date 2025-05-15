Hatay'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Hatay'ı dolu vurdu
HATAY - Hatay'da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi. Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı. Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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