Hatay\'da Kaçakçılık Operasyonu

Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, kaçak ürün bulunduğu belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 30 gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram nargile tütünü, 28 elektronik sigara, 1 sahte çek, 1030 sikke, 12 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen yüzük ve 12 obje ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.