Hatay'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

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Hatay\'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı
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Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeİtfaiyeGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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