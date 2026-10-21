Hatay\'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'da mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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