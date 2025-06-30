Hatay'da Orman Yangını Devam Ediyor

Hatay'da orman yangını (5)

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının operasyon dışına çıktığını, karadan müdahalenin ise aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Sahada 450'den fazla araç ve 1250'den fazla personelin görev yaptığını aktaran Masatlı, Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde tahliye edilen hane sayısının 200 olduğunu ifade etti. Tahliye edilen vatandaşların yurtlarda misafir edildiğini ve tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını dile getiren Masatlı, "Rüzgar hızının yer yer 12–15 kilometreye düştüğü, zaman zaman ise 35–40 kilometre hıza çıktığı görülüyor. Bu da yangının seyrini etkiliyor. Şu anda Alahangöl mevkisindeyiz. Ekiplerimiz yangının önünü kesmek için karadan müdahaleye devam ediyor. Sabaha kadar çalışmalarımız sürecek ve rüzgarın azalmasını bekliyoruz. Yangının çıkış nedeni teknik bir konudur. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız gerekli incelemeleri yürütüyor. İnceleme tamamlandığında sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,