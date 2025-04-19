Hatay\'da Paskalya Ayini Yapıldı

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.