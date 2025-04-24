Hatay'da Robotik Yarışma Eğitimi Protokolü İmzalandı

Hatay'da, robotik yarışmasına katılacak lise öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2026 yılında gerçekleştirilecek FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasına katılacak Hatay Fen Lisesi öğrencileri için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik'in imzaladığı protokolle, yarışmaya katılacak öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, imza töreninde yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Protokolle yarışmaya katılacak öğrencilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını anlatan Şişik, "Öğrencilerin yapay zeka, kodlama ve robotik alanlarında 2026'nın Mart ayında gerçekleştirilecek yarışmaya hazırlıkları ve eğitimlerine destek olacağız. 24 öğrenci ve 4 eğitmenin robotik alanda bir yıl boyunca yüz yüze eğitimlerini, kamplarını ve kullanacakları tüm materyallerin finansmanını sponsor olarak karşılayacağız. Çocuklarımızın, Hatay'ın yüzünü güldürecek dereceler alacaklarına eminiz." diye konuştu.

İmza töreninin ardından Hatay Fen Lisesi Konferans Salonunda, " Teknoloji, Yapay Zeka ve Geleceğin Mühendisleri Konferansı" gerçekleştirildi.