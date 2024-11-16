Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

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Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım'da kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 578 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, 99 uyuşturucu hap, 2 bin 471 paket kaçak sigara ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı.