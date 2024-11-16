Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma 31 şüpheliyi gözaltına aldı, yüklü miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

16.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım'da kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 578 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, 99 uyuşturucu hap, 2 bin 471 paket kaçak sigara ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Güncel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
23:47 Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:22 Rize’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 12:34:16. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.