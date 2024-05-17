Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 10 kilo 550 gram esrar, 282 kök Hint keneviri, 32 gram sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak etil alkol, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm posası, ruhsatsız 3 tabanca ve 17 av tüfeği, 10 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

17.05.2024 12:15
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Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10-16 Mayıs'ta il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 10 kilo 550 gram esrar, 282 kök Hint keneviri, 32 gram sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak etil alkol, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm posası, ruhsatsız 3 tabanca ve 17 av tüfeği, 10 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hatay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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