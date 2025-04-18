Hatay Dağ Ceylanı Koruma Çalışmaları - Son Dakika
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Hatay Dağ Ceylanı Koruma Çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tehlike altında olan Hatay dağ ceylanının korunması için programlar yürütüyor.

18.04.2025 12:14
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında bulunan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) türünün korunması ve sürdürülebilir bir popülasyonla geleceğe aktarılması amacıyla yoğun bir koruma ve izleme programı yürütüyor.

DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) son değerlendirmeleri kapsamında dünya genelinde yalnızca 3 bin birey kaldığı tespit edilen Hatay dağ ceylanı, Türkiye, İsrail, Filistin ve Ürdün sınır hattında dar bir coğrafyada yaşıyor.

Bu ceylanlar Türkiye'de ise yalnızca Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasında, Suriye sınır hattına komşu yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğal yaşamını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'ni kurduklarını ve burada türün korunması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Merkezde bugün itibarıyla 51 bireyin bulunduğunu kaydeden Çokçetin, "Sağlık durumları ve sayıları uygun olan bireyleri zaman zaman doğal yaşam alanlarına salıyoruz. Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2013'te yapılan ilk envanter çalışmasında 235 birey sayılmışken yürütülen koruma çalışmaları neticesinde 2024 yılı itibarıyla bu sayı 1504 bireye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ceylanlara su temin etmek için 2 su kuyusu açıldı

Üretim merkezinde aynı zamanda annelerinden ayrı düşen, hastalanan veya yaralanan bireylerin rehabilitasyon çalışmalarının da yapıldığı bilgisini veren Çokçetin "Rehabilitasyonu yapılan Hatay dağ ceylanlarını tekrar doğaya kazandırıyoruz. Türün korunması ve devamının sağlanması noktasında merkezimizde görevlendirdiğimiz personellerle birlikte 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ceylanların yaşam alanlarına su temini noktasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışma yaparak iki ayrı noktada su kuyusu açtıklarını bildiren Çokçetin, koruma çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Dağ Ceylanı Koruma Çalışmaları - Son Dakika

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