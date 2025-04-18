Hatay Dağ Ceylanı Popülasyonu Artıyor

Hatay dağ ceylanlarının sayısı her geçen yıl artıyor

HATAY - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), nesli tehlike altında olan Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) türünün korunması ve sürdürülebilir bir popülasyonla geleceğe aktarılması amacıyla Hatay'da yoğun bir koruma ve izleme programı yürütüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, dünya genelinde yalnızca 3 bin birey kaldığı tespit edilen Hatay dağ ceylanı; Türkiye, İsrail, Filistin ve Ürdün sınır hattında dar bir coğrafyada yaşıyor.

Türkiye'de ise yalnızca Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasında, Suriye sınır hattına komşu yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğal yaşamını sürdürüyor.

Türkiye'deki dağ ceylanı sayısı bin 504'e yükseldi

Hatay Dağ Ceylanı popülasyonunun artırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yapan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "2014 yılında 'Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'ni kurduk ve burada türün korunması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezde bugün itibarıyla ise 51 birey bulunuyor. Sağlık durumları ve sayıları uygun olan bireyleri zaman zaman doğal yaşam alanlarına salıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çokçetin ayrıca Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2013 yılında yapılan ilk envanter çalışmasında yalnızca 235 birey sayılmışken, yürütülen koruma çalışmaları neticesinde 2024 yılı itibarıyla bu sayının bin 504'e ulaştığı bilgisini verdi.

Üretim merkezinde aynı zamanda annelerinden ayrı düşen, hastalanan veya yaralanan bireylerin rehabilitasyon çalışmalarının da yapılmakta olduğunu belirten Çokçetin "Rehabilitasyonu yapılan Hatay Dağ Ceylanlarını tekrar doğaya kazandırıyoruz. Türün korunması ve devamının sağlanması noktasında merkezimizde görevlendirdiğimiz personellerle birlikte 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ceylanlara su temin etmek için iki kuyu açıldı

Ceylanların yaşam alanlarına su temini noktasında iki ayrı noktada sondaj çalışması gerçekleştirilerek su çıkarıldığını vurgulayan Çokçetin koruma çalışmaları kapsamında, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği içinde çalışarak hem sahadaki kontrol etkinliğinin artırıldığını hem de farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Çokçetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak başta Hatay Dağ Ceylanları olmak üzere Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve nesli tehlike altındaki türleri korumayı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.