Hatay\'ın Arsuz ilçesinde otomobilde çıkan yangın eve sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilde çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Konacık Mahallesi'nde evin önünde park halindeki S.M'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan otomobildeki alevler yakınındaki eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobil ve evdeki yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu.
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