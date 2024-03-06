Hatay'ın Belen ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Hatay\'ın Belen ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen kazada, C.İ. isimli sürücüye ait kamyon devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü C.İ. ise sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

06.03.2024 12:27
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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

C.İ'nin kullandığı 31 AFG 124 plakalı kamyon, sağanak yağış nedeniyle Sarımazı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.İ. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Belen ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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