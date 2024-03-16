Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi

Hatay\'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi

İnfak Derneği tarafından Sarımazı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte düzenlenen şenlikte Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahnelendi. İlahilerin seslendirildiği şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Hamza Köse ve vatandaşlar katıldı. Dernek yetkililerinden Hasan Gelici, burada yaptığı konuşmada, 'Ramazan ayının manevi atmosferini konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Bu vesileyle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduk. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz.' diye konuştu.

16.03.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi.

İnfak Derneği tarafından Sarımazı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte düzenlenen şenlikte Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahnelendi.

İlahilerin seslendirildiği şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek yetkililerinden Hasan Gelici, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının manevi atmosferini konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Bu vesileyle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduk. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Hamza Köse ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi - Son Dakika

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