Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı\'nda yaşatılacak

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2010 yılında şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Özerli Mahallesi'nde yapımı devam parka sona gelindiğini belirtti.

Parkta, 2010'da Özerli Mahallesi'nde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına anıt yapılacağını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Peyzaj çalışmasını bitirdiğimizde inşallah hem emniyetimizin hem de halkımızın katkılarıyla parkımızın açılışını yapmayı düşünüyoruz. Şehitlerin resim ve isimleri kaldı, onu da bitirdiğimizde parkımız hizmete girecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."