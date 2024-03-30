Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı\'nda yaşatılacak

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Özerli Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta, 2010'da terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına anıt yapılacağını belirtti. Parkın açılışının tamamlanmasıyla birlikte şehitlerin resim ve isimlerinin yer alacağı park hizmete girecektir.

30.03.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2010 yılında şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Özerli Mahallesi'nde yapımı devam parka sona gelindiğini belirtti.

Parkta, 2010'da Özerli Mahallesi'nde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına anıt yapılacağını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Peyzaj çalışmasını bitirdiğimizde inşallah hem emniyetimizin hem de halkımızın katkılarıyla parkımızın açılışını yapmayı düşünüyoruz. Şehitlerin resim ve isimleri kaldı, onu da bitirdiğimizde parkımız hizmete girecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA

Fatih Yıldız, Fadıl Keskin, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika

  • ABD'de Kürtaj Hapı Erişimi Hukuk Mücadelesine Konu Oluyor
    17:10 ABD'de Kürtaj Hapı Erişimi Hukuk Mücadelesine Konu Oluyor

    ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı
    17:09 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.

  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı
    17:08 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da seçim çalışmasını tamamladı

    Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.

  • Erdoğan: Milletimizin iradesine saygılıyız ama şehirlerimizin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyiz
    17:06 Erdoğan: Milletimizin iradesine saygılıyız ama şehirlerimizin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyiz

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'deki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin iradesine saygılı olduklarını ancak hiç kimsenin şehirlerinin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlığının geciktirilmesi ve trafik sorunları nedeniyle kırık ve küskün olduğunu belirtti ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement