Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlandı - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlandı

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, Kumlu ilçesine bağlanmak için yapılan referandumda çoğunlukla 'evet' oyu kullanarak mahallelerinin ilçe değişikliğini onayladı. Mahalle sakinleri, Kumlu ilçesine bağlanmanın sıkıntılarının ortadan kalkması anlamına geldiğini belirterek tarihi bir olay gerçekleştirdiklerini ifade etti.

05.05.2024 19:53
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, sandık başına giderek mahallelerinin Kumlu ilçesine bağlanmasını onayladı.

Mahalle sakinleri, sınırına yakın oldukları Kumlu ilçesine bağlanmak için Valiliğe başvurdu.

Başvurunun ardından mahallenin ilçe değişikliği için referandum düzenlenmesine karar verildi.

Bunun üzerine Uzunkavak İlkokulu'na kurulan sandıkta 783 seçmenden 510'u oy kullandı.

İşlemin saat 17.00'de tamamlanmasıyla yapılan sayımda 480 "evet", 30 "hayır" oyu çıktı.

"Tarihi bir olay gerçekleştirdik"

Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, "bayram" havasında bir gün geçirdiklerini söyledi.

Reyhanlı ilçe merkezinin mahalleye uzak olduğunu dile getiren Albayrak, "Reyhanlı'ya işimiz için gidip gelmek istediğimizde 50 kilometre yol katediyorduk. Yakınımızdaki Kumlu'ya bağlanmamız sıkıntılarımızın yok olması anlamına geliyor. Bugün tarihi bir olay gerçekleştirdik." diye konuştu.

Albayrak, değişikliğin yakın zamanda tamamlanacağını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

Oy kullanan vatandaşlardan Bekir Ural da çıkan sonuçtan mutlu olduklarını vurgulayarak, "Burası çiftçi bölgesi. Evrak için Reyhanlı'ya gitmekten yorulmuştuk. Bugün bizim bayram günümüz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Uzunkavak Mahallesi Kumlu ilçesine bağlandı - Son Dakika
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