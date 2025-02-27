Hatay, Kadın Eliyle Yeşile Kavuşuyor

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Hatay, kadın eliyle yeşil dokusuna kavuşuyor

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü peyzaj çalışmalarında kadınları da istihdam ederek kenti modern görüntüye kavuşturmaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), depremin yarılarının sarıldığı kentte ihya ve inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. HBB, Hatay'ın yeşil dokusunu koruyup güçlendirmek amacıyla yürüttüğü peyzaj çalışmalarında kadın emeğine büyük önem veriyor. HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 15 ilçede başlattığı peyzaj ve çevre düzenlemelerinde estetik duyarlılığı yüksek kadın personelleri istihdam ederek kenti rengarenk ve daha modern bir görüntüye kavuşturuyor. Kadın personellerin emeğiyle parklardan refüjlere, peyzaj düzenlemelerinden yeşil alanlara kadar Hatay'ın çehresi değişiyor. Yetkililer, daha yeşil bir Hatay için özveriyle çalışan kadın personelleri her alanda desteklediklerini, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta var olmalarına katkı sunmak amacıyla kurum olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.