Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Samandağ ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yapımı süren hükümet konağı şantiye alanını ziyaret etti.
Alanda incelemelerde bulunan Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan Samandağ Hükümet Konağı hasar almış ve yeni yerinde inşasına başlanmıştı.
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