Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde köy evlerini inceledi

Amazon'un Project Kuiper için testler başlıyor

Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.