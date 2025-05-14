Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması" başladı.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada tasarladıkları robotlarla dereceye girmeyi hedefliyor.

Vali Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmaya geleceğin teknolojisini inşa etmek isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Öğrencilerin bu yarışmayla hem problem çözme hem inovatif düşünme hem de takım çalışması becerilerini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Masatlı, "Şimdi bizlere düşen görev ve sorumluluk, bu çocuklarımızın hem ulusal hem uluslararası robotik ve teknolojik yarışmalarda başarı sağlamaları için her türlü imkanı seferber etmektir." dedi.

Masatlı, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerden Onur Türkoğlu (13), Lego Sumo kategorisinde katıldığı yarışmanın, yaptıkları çalışmaları gösterebilmek için çok güzel olduğunu söyledi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Metehan Bozkurt ise yaptığı robotla yarışmada birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Konser ve halk oyunu gösterilerinin de yer alacağı yarışma, yarın final etabı karşılaşmalarıyla tamamlanacak.