Hatimoğulları'ndan Hızır Cemi'nde mesajlar - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Hızır Cemi'nde mesajlar

Hatimoğulları\'ndan Hızır Cemi\'nde mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hızır Cemi'nde adalet ve eşitlik vurgusu yaptı.

13.02.2025 21:48
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfında yapılan "Hızır Cemi"ne katıldı.

Cem öncesinde konuşan Hatimoğulları, tutulan oruçların ve dağıtılan lokmaların kabul olması dileğinde bulundu.

Hatimoğulları, "Masada otururken değerli ablamız geldi ve dedi ki emeklinin hakkını savunun. Yoksulluk emekliyi, asgari ücretliyi, işçiyi, bütün canlarımızın ne yazık ki etrafını çevirmiş. Biz bunu her vakit dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Alevilerin inançları gereği mazlumun, haksızlığa uğrayanın yanında olduklarını kaydeden Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bizler, özellikle Suriye'deki karmaşanın bir an önce bitmesi, eşit yurttaşlık hakkı temelinde demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi ve orada yaşayan bütün farklılıkların temsil edilmesinin altını önemle çiziyoruz. Türkiye'de yaşayan Alevilerin Suriye'deki gelişmelerden dolayı duyduğu kaygıyı çok iyi biliyoruz. Bizlerin elbette hak, hukuk, adalet, eşitlik temelinde demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet gibi çok esaslı bir amacımız var. Demokratik bir anayasanın inşası için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik, etmeye devam edeceğiz."

Açıklamaların ardından dualar edildi ve cem yapıldı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Yoksulluk, DEM Parti, Politika, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Hızır Cemi'nde mesajlar - Son Dakika

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