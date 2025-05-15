Hatırlama Biçimleri Sergisi Açıldı

İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle hazırlanan "Hatırlama Biçimleri" sergisi, Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Rotary Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Begüm Güney'in küratörlüğünü üstlendiği sergide, Büşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal'ın eserleri yer alıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25-40 yaş arası sanatçıların başvurduğu programın seçici kurulunda Ayda Elgiz Güreli, Ayşe Umur, Fatoş İrwen, Hera Büyüktaşcıyan, Işın Önol, İpek Duben, Nural Denker, M. Özalp Birol ve Tolga Kılıç yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Rotary Kulübü Kurucu Başkanı Nural Denker, fon programıyla kariyerinin başındaki genç sanatçıların üretimlerini desteklediklerini belirterek, "Ülkemizin güncel sanat alanındaki gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Geçmiş yıllarda ödüle değer görülen ve sergilerimizde yer alan sanatçıların bugün yurt içi ve dışındaki önemli kültür sanat kurumlarında eserlerinin sergilenmesi, yeni projelere, başarılara imza atmaları gurur verici. Biz bu 15 yıllık hikayeye ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz. En büyük temennimiz daha çok gence ulaşmak ve ülkemize yeni eserler kazandırmak." ifadesini kullandı.

Küratör Begüm Güney ise sergide, hafıza, mekan, ses ve ritüelin farklı biçimlerle yeniden üretildiğini aktararak, "Her eser, başka bir dilden 'hatırlamak mümkün müdür' sorusunu soruyor. Sanatçıların sanat pratiği, aynı dairesel sessizliğin çevresinde birikiyor. Her biri farklı malzemeyle, farklı mecrada üreten bu sanatçıların bir araya gelişi, zamana, mekana ve hafızaya dokunan ortak sezgileri üzerinden gerçekleşiyor. Kimi zaman unutulmuş olanı yeniden biçimlendiriyor, kimi zaman da bir sesin veya bir ışığın izini sürerek hatırlamanın başka yollarını öneriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.