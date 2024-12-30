Hava Kuvvetleri\'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ve pilotların eğitimi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçakta, TUSAŞ şehidi mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin (37) kızının çizdiği uçak resmi de yer aldı.

TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeden önce uçuş gerçekleştirdi. Uçakta, ekim ayında PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kızının çizdiği resim de yer aldı. Uçuşa ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. 'Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal' notuyla yapılan paylaşımda, "Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı. 6500 feet irtifa,140 knot hız, 20 dakika uçuş süresi. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" denildi. HÜRKUŞ'un uçuşuna ilişkin görüntü de paylaşıldı.

GÖRGÜN: GURUR DOLU

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de HÜRKUŞ'un uçuşunu izledi. Görgün paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek HÜRKUŞ'un ilk uçuşunu izlemek, tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an. TUSAŞ şehidimiz Zahide Hanım'ın kıymetli kızının çizdiği resmin de bu uçakta yer alması, bu başarının duygusal bir simgesi oldu. Başta TUSAŞ ve başkanlığımız personelimiz olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.