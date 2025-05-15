Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı

Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği\'nde anıldı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Hava Şehitliği'nde tören düzenledi.

15.05.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Hava Şehitliği'nde tören düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlikteki kartal heykeline çelenk konuldu.

TALPA Başkanı Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada, bugün gökyüzünü yurt bilenlerin, havacılığı sadece meslek değil, ideal, inanç, adanmışlık olarak yaşayanların günü olduğunu söyledi.

Türk havacılığının ilk şehitlerini 1914 yılında verdiğini belirten Üreksoy, "Henüz Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, genç ve bağımsız bir ülke olarak kendi göklerini tanımaya başladığımız o günlerde, 3 kahraman evladı sonsuzluğa uçarak Türk havacılık tarihine kazındılar. O günden bugüne, nice isim geldi geçti bu kutsal meslekten. Kimileri kitaplara konu oldu, kimileri sessizce görevini yaparken aramızdan ayrıldı ancak hepsi gökyüzüne adanmış bir ömür onurunu taşıdı." dedi.

Üreksoy, pilotların her kalkışının karar, her inişinin sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Bu sorumluluk bilinci, sadece teknik kurallardan değil, mesleğin taşıdığı etik değerlerden, şehitlerimizin bıraktığı mirastan ve uçuş emniyetine olan sarsılmaz inançtan beslenir. Çünkü bizler emniyetin sadece prosedür değil, yaşam felsefesi olduğunu iyi biliyoruz. Bugün aramızda olmayan nice meslek büyüğümüz, bu felsefeyi canıyla ödedi. Bizlere düşen, onların emanetini sadece yaşatmak değil, her uçuşta yeniden onurlandırmaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Üreksoy, şehitlik defterini günün anısına imzaladı.

Programa katılanlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Edirnekapı, Havacılık, Türkiye, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika

İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hava şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.