Hava Sıcaklıkları Azalacak

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı bölgelerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.