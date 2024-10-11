Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatı bölgelerden başlayarak biraz azalması ve mevsim normalleri seviyesine düşmesi bekleniyor.
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