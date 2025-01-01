Havacılık Sektöründe Büyüme Beklentisi - Son Dakika
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Havacılık Sektöründe Büyüme Beklentisi

TAV, önümüzdeki 20 yılda yolcu trafiğinin iki katına çıkmasını öngörüyor, 2,4 trilyon yatırım gerekecek.

01.01.2025 12:52
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ARİFE YILDIZ ÜNAL/MEHMET KADİR KILINÇ - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, küresel havacılık sektöründe gelecek 20 yılda yolcu trafiğinin ikiye katlanmasının beklendiğini belirterek, "Bu artışın beraberinde 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı gerektireceği öngörülüyor." dedi.

Kaptan, AA muhabirine, TAV Havalimanları olarak 2024 yılını finansal ve operasyonel hedeflere uygun şekilde tamamladıklarını söyledi.

2024'ün 11 ayında bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 100 milyon yolcuya hizmet verdiklerini ve 110 milyon olan yıl sonu hedefine de ulaşabileceklerini vurgulayan Kaptan, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) hedefi için belirledikleri 430-490 milyon avroyu bulabileceklerini bildirdi. Kaptan, "8 ülkede 15 havalimanından oluşan portföy yönetiyoruz. Servis şirketlerimizle küresel ayak izimiz 33 ülkede 110 havalimanına ulaştı. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışı operasyonlarımızdan elde ediyoruz. Yine ciromuzun yüzde 44'ü işlettiğimiz havalimanları dışında büyümeyi sürdüren servis şirketlerimizden geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi etkileyen çok sayıda jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlik yaşandığına dikkati çeken Kaptan, şöyle devam etti:

"Türkiye, havacılık sektöründe tüm dünyada örnek gösterilen başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Biz de bunun parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki havalimanlarımıza bakarsak, İzmir ve Ankara'da çift haneli dış hat yolcu artışı yakaladık. Antalya yılı 40 milyona yakın yolcuyla tarihi rekorunu kırarak kapatacak. Gazipaşa- Alanya'da tekrar 1 milyon yolcu sınırını geçtik. Milas- Bodrum Havalimanımız da 2 milyondan fazla dış hat yolcusu ağırlamış olacak. Yurt dışında Kazakistan'ın Almatı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Hırvatistan'ın Zagreb ve Suudi Arabistan'ın Medine havalimanlarında çift haneli büyüme görüldü."

"Son üç yıldır 2,5 milyar avroya ulaşan ciddi yatırım programı yürütüyoruz"

Kaptan, son dönemde hava yollarında artan trafiğe işaret ederek, "Kovid-19 salgını sonrasında hızla geri dönen trafik, havacılığa dair uzun vadeli öngörüleri tekrar güçlendirdi. Önümüzdeki 20 yılda küresel yolcu trafiğinin ikiye katlanması bekleniyor. Bu artışın beraberinde 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı gerektireceği öngörülüyor. TAV Havalimanları da küresel ölçekte liderlik fırsatlarını değerlendirmeye devam edecek. Son üç yıldır TAV Havalimanlarının geleceğini oluşturacak, toplamı 2,5 milyar avroya ulaşan ciddi yatırım programı yürütüyoruz. 2024 bu programın önemli dönüm noktalarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı yatırımlarına değinen Kaptan, 2021'de satın alarak işletmeye aldıkları Kazakistan Almatı Havalimanı'nda 226 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Kaptan, Almatı'nın, doğu ile batı arasındaki ticaret yolları üzerinde stratejik konumda olduğunu belirterek, yolcu ve kargo trafiğinde önemli büyüme yaşandığını, talebe cevap vermek için yatırımlara devam ettiklerini, gelecek 3-4 yılda 150 ila 300 milyon avro yeni yatırımla Almatı'yı geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Kaptan, Fraport ile ortak olarak 2052'ye kadar işletme hakkına sahip oldukları Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 65 milyon yolcuya çıkaracak 750 milyon avroluk yatırımda sona yaklaştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"2025'in ilk çeyreğinin sonunda bu yatırımı tamamlayacağız ve yaz sezonunda devreye almış olacağız. Bu yatırımla sadece yolcu kapasitesi artmış olmayacak, var olan ve yeni hava yolları için hava tarafında park kapasitesi, yolcu deneyimini geliştirecek yeni hizmetler ve ticari gelirlerde artış için önemli bir potansiyel de yaratacağız."

Havacılık sektöründe büyümenin sürmesi bekleniyor

İşletme hakkını 2050'ye kadar uzattıkları Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da 210 milyon avroluk yeni pist, güneş enerjisi santrali ve otopark yatırımını gelecek yıl tamamlayacaklarını vurgulayan Kaptan, şunları kaydetti:

"Yeterlilik aldığımız Kuveyt Havalimanı işletme ihalesinin 2025'te netleşmesini bekliyoruz. Yine takip ettiğimiz Karadağ projesinde de ilerleme bekliyoruz. Servis şirketlerimiz, özellikle de küresel ölçekte büyüyen TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Technologies portföylerini genişletmeyi sürdürecek. ATÜ Duty-Free, BTA, HAVAŞ ve TAV Güvenlik de oldukları yerlerde güçlenirken bölgemizde yeni fırsatları değerlendirebilirler."

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikasının enflasyonu kontrol altına alma yolunda önemli mesafe kaydetmelerini sağladığını belirten Kaptan, beklentilerinin 2025 ve sonrasında bu duruşun devam edeceği ve önceliğin fiyat istikrarının sağlanması yönünde olacağı, olası faiz indirimlerinin de buna paralel gerçekleşeceği yönünde olduğunu söyledi.

Kaptan, ilgili bakanlıklar ve sektör paydaşlarının çalışmalarıyla havacılık sektöründe büyümenin sürmesini beklediklerini, yurt dışında da jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle talebin güçlü kalmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Kadir, Arife Yıldız, Havacılık, Ekonomi, ankara, Finans, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

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