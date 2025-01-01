Havacılıkta 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım - Son Dakika
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Havacılıkta 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım

Dünya havacılık sektörü, Kovid-19 sonrası yolcu trafiğinde hızla artış sağladı.

01.01.2025 11:17
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6 Nisan 1920

1 - Dünya havacılık sektöründe 20 yılda 2,4 trilyon dolarlık yatırım hedefleniyor

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan:

"Kovid-19 salgını sonrasında hızla geri dönen trafik, havacılığa dair uzun vadeli öngörüleri tekrar güçlendirdi. Önümüzdeki 20 yılda küresel yolcu trafiğinin ikiye katlanması bekleniyor"

" Türkiye, havacılık sektöründe tüm dünyada örnek gösterilen başarı hikayesi yazmaya devam ediyor"

(Arife Yıldız Ünal/ Mehmet Kadir Kılınç/Ankara)

2 - Türkiye'nin avroyla dış ticareti yaklaşık 5 yılda 1 trilyon dolara dayandı

Bu dönemde avroyla ihracat 528,2 milyar dolar, ithalat 434,1 milyar dolar olarak gerçekleşti

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Esed rejimi, Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirdi

(Mehmet Burak Karacaoğlu/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD'nin "muhteşem yedilisi" 2024'ü rekorlarla geçirdi

Microsoft'un hisse fiyatı geçen yıl temmuz ayında, Nvidia'nın hisseleri kasımda, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla'nın hisseleri de aralıkta tüm zamanların en yüksek değerlerini gördü

Bu yedi şirket arasında yatırımcısına en yüksek oranda yüzde 171 ile Nvidia kazandırdı

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

5- Avro para birimi 26 yaşında

Avroyu Avrupa'da yaklaşık 350 milyon kişi kullanıyor

2024 yılı başında 1,10 olan avro dolar paritesi 31 Aralık itibarıyla 1,04 seviyelerinde seyretti.

(Bahattin Gönültaş/ Berlin)

6- Gittiği dükkandan kovulmasıyla başladığı dericilikte Türkiye'nin sayılı kadın ustalarından oldu

İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Kuveloğlu Han'daki atölyesinde deriyi ilmek ilmek işleyerek kişiye özel çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler tasarlayan Vildan Akbay, Türkiye'deki sayılı kadın deri ustalarından biri olmanın gururunu taşıyor

Yurt dışına da ürün gönderen deri ustası Akbay:

"Erkek daha matematiksel bakıyor, daha mantıkla bakıyor ve o iş tabii ki kusursuz çıkıyor. Biz kadınlar daha duygusal ve farklı gözle baktığımız için çok başka bir hal çıkıyor"

(Fatma Nur Duman/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havacılıkta 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım - Son Dakika

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