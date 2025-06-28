Havran'da Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler ile diğer kuruluşlardan da desteğe gelen 25 araç ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

"İnşallah bir an önce de yangın son bulur"

Yangın bölgesine giden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Halılar Mahallesi yakınlarında başladığını, Sarnıç Mahallesi'nin üst kısmına kadar geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda Sarnıç Mahallesi biraz tehlike altında, mahalle halkımızı meydana topladık. Otobüslerimiz ve yurtlarımız hazır. Acil bir durum oluşursa tahliyeler başlayacak ama aldığımız son duyumlar, yangının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandığı yönünde. Hava rüzgarlı, Allah beterinden korusun. İnşallah bir an önce de yangın son bulur."